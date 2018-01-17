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  17 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан беспокоят «ушедшие на ноль» отношения США и России, - Назарбаев
Предыстория: Глава МИД России указал на стремление США злоупотребить форматом «С5+1» в Центральной АзииПродолжение: Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с главой США Дональдом Трампом (фото, видео)
CA-NEWS (KZ) - Казахстан беспокоят «ушедшие на ноль» отношения США и России. Об этом заявил президент Нурсултан Назарбаев в ходе совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Акорды.

«Проблему Северной Кореи могут решать совместно только США, Китай и Россия. В связи с этим нас, соседей, естественно, беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль, между США и Россией», - сказал, выступая на конференции, президент Казахстана.

Президент Казахстана выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества США с центральноазиатскими странами в формате "5+1". Назарбаев указал на эффективное сотрудничество Астаны и Вашингтона в деле укрепления международной безопасности и совместного преодоления современных вызовов и угроз.

«Казахстан активно поддержал борьбу США против терроризма в 2001 году, и сейчас поддерживает большую работу, которая проводится в Афганистане. Присутствие американских войск в Афганистане не только дело США, но и всего мира», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Он подчеркнул, что Казахстан оказал гуманитарную и техническую помощь на 75 миллионов долларов плюс обучает тысячи молодых афганцев профессиям, которых у них не было, на 50 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Нурсултан Назарбаев прибыл в США с официальным визитом и пробудет там три дня, с 16 по 18 января текущего года. Помимо встречи с Трампом, Президент Казахстана примет участие в заседании Совета Безопасности ООН и встретится с представителями официальных и деловых кругов США.

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