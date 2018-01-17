Население Казахстана на 1 декабря 2017 года составило более 18 млн человек

CA-NEWS (KZ) - Численность населения Казахстана на 1 декабря 2017 года составила 18 млн 137,3 тыс. человек, в том числе городского – 10 млн 413,2 тыс. человек (57,4%), сельского – 7 млн 724,1 тыс. человек (42,6%). Об этом 16 января сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики РК.

По данным ведомства, по сравнению с 1 декабря 2016 года численность населения увеличилась на 231,3 тыс. человек или 1,3%.

В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, число родившихся за январь-ноябрь 2017 года составило 359,6 тыс. человек, что на 4,9% меньше, чем за соответствующий период 2016 года. Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 21,78 родившихся.

Естественный прирост населения республики за данный период по сравнению с январем-ноябрем 2016 года снизился на 16,9 тыс. человек или на 6,6% и составил 239,8 тыс. человек. Естественный прирост на 1000 населения составил 14,52 человека.

В рассматриваемом периоде число умерших составило 119,8 тыс. человек, что на 1,3% меньше, чем в январе-ноябре 2016 года. Общий коэффициент смертности составил 7,26 умерших на 1000 человек.

За январь-ноябрь 2017 года в республике зарегистрировано 2 тыс. 896 умерших младенцев в возрасте до 1 года. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года цифра уменьшилась на 10,9%.

Основной причиной младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде, от которых в январе-ноябре 2017 года умерло 1 тыс. 455 младенцев или 50,2% от общего числа смертных случаев среди младенцев. Число умерших младенцев от врожденных аномалий составило 682 или 23,5%, от болезней органов дыхания – 177 или 6,1% и от несчастных случаев, отравлений и травм – 156 или 5,4%. Коэффициент младенческой смертности составил 8,05 случаев на 1000 родившихся.

В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, число зарегистрированных прибывших в страну мигрантов в январе-ноябре 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличилось на 21,2% и составило 14 тыс. 528 человек, число выбывших из страны мигрантов увеличилось на 8% и составило 35 тыс. 158 человек, сальдо миграции – 20 тыс. 630 человек.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ:

- доля прибывших из стран СНГ составила 71,4%;

- доля выбывших в страны СНГ – 89,5%.

Удельный вес межрегиональных мигрантов составил 35,4% от общего числа внутренних мигрантов страны.

Министерство отмечает, что положительное сальдо межрегиональной миграции наблюдалось в регионах и составило:

- Астана – 35 тыс. 257 человек;

- Алматы – 28 906 человек;

- Акмолинская область – 1 534 человека.