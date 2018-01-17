Два сахарных завода в Узбекистане оказались на грани банкротства

- Два сахарных завода в Хорезмской и Ташкентской областях Узбекистана, временно приостановившие работу в ноябре прошлого года, могут быть полностью закрыты. Руководство заводов, отправившее работников на двухмесячный отпуск за свой счет, было вынуждены продлить принудительный отпуск до апреля этого года.

10 января работники сахарных заводов «Хоразм Шакар» и «Ангрен шакар» узнали о том, что их принудительный отпуск продлен еще на три месяца. По словам чиновников, заводы не могут решить проблемы, связанные с конвертацией, передает centralasain.org.

По словам работников сахарного завода «Хоразм Шакар» в Хазараспском районе Хорезмской области, многие написали заявление об увольнении.

Нам сообщили, что принудительный отпуск продлен до 10 апреля. Сказали, что нам придется еще три месяца сидеть дома без денег. Подумав, я решил уехать на заработки в Казахстан. Уже написал заявление об увольнении. Руководство сказало мне: «Если вернешься в апреле и к этому времени завод возобновит свою работу, то мы снова возьмем тебя на работу. Но а если завод не откроется? Я ведь взял в долг у соседей, чтобы добраться до Казахстана. Многие мои коллеги уже написали заявления об увольнении, сказал один из работников.

Другой работник этого завода говорит, что руководство «Хоразм Шакар» отказалось выплатить всем работникам денежную компенсацию.

Как приводится на сайтах двух сахарных заводов, на СП АО «Хоразм Шакар» трудятся 1,5 тысячи человек, на ИП ООО «Ангрен шакар» (в Ташкентской области) – 500 человек. «Хоразм Шакар», являющийся узбекско-австрийско-американским СП, согласно официальным данным, обеспечивает потребность внутреннего рынка на 60 процентов.

Источники в холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг», ответственной за деятельность сахарных заводов сообщили, что ​заводы могут быть полностью закрыты и в настоящее время импортный сахар обходится Узбекистану намного дешевле. ​