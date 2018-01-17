Президент Туркменистана произвёл ряд кадровых назначений
- Туркменистан, политика
- 13:40, 17 января 2018
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CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов произвёл ряд кадровых назначений, сообщает пресс-служба главы государства.
В соответствии с Постановлениями президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова:
Ходжаев Мергенгелды Байрамдурдыевич назначен заместителем председателя государственного концерна «Türkmenawtoýollary» (Туркменские авиалинии);
Гурбанов Байраммырат Мырадович назначен заместителем министра коммунального хозяйства Туркменистана.
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