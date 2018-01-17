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  17 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Чемодан с попугаями и канарейками из Узбекистана не пропустили в аэропорту Красноярска

CA-NEWS (UZ) - Гражданин Узбекистана в чемодане пытался провезти в Красноярск канареек и попугаев.

Как сообщили в Россельхознадзоре, декоративных птиц пытались незаконно провезти в город пассажир из Узбекистана. В аэропорту в багаже пассажира находились две канарейки и два попугая неразлучника. При этом у самого пассажира отсутствовало разрешение на ввоз птиц в Россию.

Все птицы были изъяты и помещены в изолятор для временной передержки. Их планируют отправить в страну отправления. В отношении пассажира возбудили административное дело. За незаконный провоз птиц пассажиру выписали штраф.

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