Чемодан с попугаями и канарейками из Узбекистана не пропустили в аэропорту Красноярска

CA-NEWS (UZ) - Гражданин Узбекистана в чемодане пытался провезти в Красноярск канареек и попугаев.

Как сообщили в Россельхознадзоре, декоративных птиц пытались незаконно провезти в город пассажир из Узбекистана. В аэропорту в багаже пассажира находились две канарейки и два попугая неразлучника. При этом у самого пассажира отсутствовало разрешение на ввоз птиц в Россию.

Все птицы были изъяты и помещены в изолятор для временной передержки. Их планируют отправить в страну отправления. В отношении пассажира возбудили административное дело. За незаконный провоз птиц пассажиру выписали штраф.