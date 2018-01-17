Монголии грозит дефицит бензина из-за увеличения налога на топливо

CA-NEWS (MNG) - У поставщиков нефти в Монголию заканчиваются запасы топлива после увеличения налога на топливо. В воскресенье, 14 января у крупных нефтяных дилеров, таких как Шунхлай и Петролиум, закончился бензин A92, а Сод Монгол продает его только тем, у кого есть карточка IC. ООО «Шунхлай». Об этом во вторник, 16 января сообщает монгольский портал Gogo.

С воскресенья у крупных нефтяных дилеров, таких как Шунхлай и Петрумп, закончились бензины A92, в то время как Sod Mongol распространяет только людей с IC-картой. ООО «Шунхлай» сообщило, что в субботу компания продала более 20 тонн бензина A92.

Цена на бензин A92 остается неизменной, на уровне 1630 тугриков за литр. В соответствующем министерстве подтвердили, что национальный резерв топлива может покрыть 41 день среднего потребления; однако нефтяные дилеры заявили, что цена на топливо должна увеличиться на 250-300 тугриков за литр. Соответственно, частные лица сообщили министерству, что заправки работают на дефиците, но пока этот вопрос никак не был урегулирован.

Монголия стабилизировала цену на топливо с помощью четырех налоговых политик, а именно акцизного налога на топливо, налога на нефть и дизельное топливо, таможенной пошлины и НДС, а также поддерживала колебания цен в рамках 100 тугриков. Например, правительство собрало большую сумму поступлений в государственный бюджет, увеличив импортную пошлину на нефть при снижении цен на нефть в 2016 году. В результате в прошлом году благодаря налогу на топливо было собрано в общей сложности 156 млрд тугриков.

В частности, акцизный налог на бензин с октановым числом до 90, импортируемый через порт Алтанбулаг, был увеличен до 160 тыс. тугриков в год. Ранее он составлял 50 тыс. тугриков за тонну. Что касается дизельного топлива, акцизный налог увеличился в 2-3 раза, до 180 тысяч тугриков за тонну. Позже в декабре цена увеличилась до 190 тыс. тугриков.

В результате цена на топливо подскочила в прошлом году в 4-7 раз. В июле 2017 года цена топлива с октановым числом до 90 увеличилась примерно на 130 тыс. тугриков за тонну. В этом году правительство рассчитывает собрать 295,4 млрд. тугриков благодаря акцизам на топливо.