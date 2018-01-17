В Узбекистане планируют ежегодно проводить Форум инвесторов в туриндустрию

- В Узбекистане разработаны «дорожные карты» по увеличение объемов инвестиций в сферу туризма. Намечается ежегодное проведение Форума инвесторов в туристическую индустрию страны. Об этом в интервью Norma сообщил председатель Госкомтуризма Азиз Абдухакимов.

Глава комитета рассказал также о разработке проектов, реализация которых предполагает предоставление предпринимателям различных преференций, выделение на выгодных условиях льготных кредитов и налоговых льгот.

«Планируется открытие кредитной линии Фонда реконструкции и развития Узбекистана в размере $200 млн для софинансирования инвестиционных проектов по строительству гостиниц, тематических парков, пунктов общественного питания и других объектов туристской инфраструктуры, а также приобретение автобусов туристского класса. Предпринимателям под строительство будут выделяться неиспользуемые земельные участки, преимущественно с подведенными инженерными коммуникациями, находящиеся в районах и городах с высоким потенциалом для развития туризма. На первых порах планируем выделить под эти цели по 20 земельных участков общей площадью не менее 20 гектаров в каждом регионе», — сказал Азиз Абдухакимов.

Комитет намерен приобрести типовые проекты гостиниц и гостевых домов за счет средств внебюджетного Фонда поддержки туристской сферы. В последующем эти проекты на безвозмездной основе будут передаваться предпринимателям, чтобы они воплотили их в жизнь, передает kommersant.uz.

«В местах туристического паломничества планируем организовать доступ к сети интернет по WI-FI. Реализация проекта также предполагает введение целого ряда преференций для провайдеров интернет-услуг. Будут усовершенствованы сайты туристических агентств, гостиниц и прочих субъектов предпринимательства. На интернет-ресурсах компаний планируется внедрить такие сервисы, как электронное бронирование, оплата услуг онлайн и прочие. Сайты должны стать эффективным инструментом продажи туристических продуктов и услуг», — отметил председатель Госкомтуризма.