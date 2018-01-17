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  17 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Афганские женихи посредством сотовых телефонов находят невест в Таджикистане
CA-NEWS (TJ) - Таджикские сим-карты, используемые в приграничной с Таджикистаном афганской территории, часто помогают афганцам найти спутниц жизни или подруг с противоположного берега Пянджа.

Два года назад Амонулло Хусайни, 35-летний житель уезда Имамсахиб провинции Кундуз, познакомился таким образом со своей будущей женой. В уезде Имамсахиб, который граничит с Таджикистаном, телефоны афганцев ловят сигнал некоторых таджикских мобильных компаний и поэтому они используют сим-карты сопредельной страны.

Однажды Хусайни набирал наобум десятки номеров, прежде чем услышал на том конце провода приятный женский голос. Тогда он еще подумать не мог, что звонок оказался для него судьбоносным. Его жене также 35 лет, она жительница Фархорского района Таджикистана. Амонулло Хусайни побеседовал с нами по телефону 16 января. «Сначала моя жена подумала, что я звоню из Таджикистана и просто разыгрываю ее. Потом начали общаться по Viber. Через несколько месяцев мы поженились», - говорит собеседник.

По его словам, женитьба в Афганистане обходится очень дорого. «Мои односельчане тратят на свадьбы по 10-15 тысяч долларов. Однако я решил купить дом для своей жены за 5 тысяч долларов, и мы узаконили свои отношения», - продолжил Амонулло.

По официальной информации, в 2016 году, подобно Амонулло, свыше 30 граждан Афганистана взяли в жены таджичек. В основном – это жительницы приграничных районов и около 10 из них познакомились со своими будущими супругами по телефону.

Некмахмад Назари, пресс-секретарь администрации провинции Бадахшан, подтвердил 16 января, что действительно, жители шести уездов этой провинции пользуются услугами мобильных операторов Таджикистана. «Мы не видим ничего плохого в использовании таджикских сим-карт, ведь афганское население пополняет бюджет Таджикистана», - отметил он.

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Комментарии (3)
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lagmanshow
17:07, 17 января 2018
Skorp
Иди работай! Помогай домашним.
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edik_1991
16:17, 17 января 2018
Skorp
А если нафиг зачем ты читал?
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Skorp
15:27, 17 января 2018
И нафига нам такие новости?
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