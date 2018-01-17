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  17 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан намерен экспортировать электроэнергию в Пакистан

CA-NEWS (TM) - Президент Пакистана Хусейн Мамнун на встрече с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым принял туркменское предложение по экспортирту 1000 МВт электроэнергии в страну, сообщает Pakistan Today.

Он также выразил надежду, что вопросы, связанные с линиями электропередачи, будут урегулированы в скором времени во время двусторонних переговоров.

Мамнун подчеркнул, что ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) - это не только проект газопровода, но и торговый и транзитный коридор для всего региона.

Президент подчеркнул, что Пакистан желает скорейшей реализации этого проекта, и будет рад принять участие в Ашхабадском соглашении о региональном сотрудничестве.

По словам Мамнуна, товарооборот двух стран находится на очень низком уровне и предложил увеличить количество взаимных визитов торговых делегаций.

В свою очередь, Рашид Мередов от имени Гурбангулы Бердымухамедова пригласил президента на церемонию открытия проекта газопровода ТАПИ.

Он также отметил, что Туркменистан завершил работу над линиями электропередач, и что многие страны выиграют от этого проекта.

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