Самолет санавиации доставил в Алматы новорожденную девочку и ее маму, отдыхавшую в Таиланде и родившую раньше срока

CA-NEWS (KZ) - Новорожденную девочку и ее маму-гражданку Казахстана доставили из Таиланда на родину на самолете санитарной авиации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

По данным ведомства, 6 января 2018 года у казахстанки, находившейся на отдыхе в Таиланде, начались преждевременные роды. 7-месячная малышка родилась весом 1430 грамм с характерным для недоношенных детей состоянием здоровья.

16 января 2018 года специализированный борт санавиации в сопровождении мобильной бригады медиков транспортировал девочку и ее маму в Центр перинатологии и детской кардиохирургии города Алматы для дальнейшего получения медицинской помощи в условиях стационара.

По данным Минздрава, за 5 лет существования службы санитарной авиации из-за рубежа на родину было транспортировано 40 граждан Казахстана, находящихся в критическом состоянии. Транспортировка осуществлена за счет средств республиканского бюджета.