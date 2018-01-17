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  17 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан выделит офис для азиатского отделения ООН
CA-NEWS (KZ) - Мажилис Парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил ратификацию соглашения между Правительством и ООН о предоставлении офиса для субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии.

"Казахстанская сторона предоставляет ЭСКАТО (Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана) офисное помещение, а также ежегодно выделяет 100 тысяч долларов на покрытие расходов по эксплуатации офисного помещения", – сказал исполняющий обязанности министра иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.

Деньги будут расходоваться на программные мероприятия и эксплутационные издержки отделения, его ремонт.

Он добавил, что законопроект имеет непосредственное отношение к тематике председательства и членства Казахстана в Совбезе ООН и необходимо усиление присутствия Организации в республике и Центральной Азии.

По данным МИД РК, 34 казахстанца работают в системе ООН, из них 17 агентствах Организации в Алматы. В офисе ЭСКАТО будут трудиться семь сотрудников, сообщает Informburo.kz.

В соответствии с соглашением Правительство Казахстана предоставляет субрегиональному офису для Северной и Центральной Азии помещение площадью не менее 270 квадратных метров без арендной платы, налогов и других сборов, за исключением расходов на коммунальные услуги.

ЭСКАТО создана в 1947 году, комиссия занимается экономическими и социальными проблемами Азии и Тихого океана. Организация консультирует правительства, обобщает региональный опыт и информацию.

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