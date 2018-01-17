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  17 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Власти Узбекистана готовят демонополизацию сферы ИКТ
Предыстория: Президент Узбекистана поручил увеличить скорость интернета минимум в четыре разаПродолжение: «Узбектелеком» увеличивает цены на международную и городскую связь

CA-NEWS (UZ) - В 2018 году ситуация в экономике Узбекистана во многом будет зависеть от выпрямления тех негативных явлений, которые были присущи предыдущему этапу, заявил журналистам 16 января вторник первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев. Об этом сообщает uzreport.uz.

«Эксклюзивному доступу к некоторым ресурсам отдельных групп, лиц или компаний будет положен конец. Эта справедливость, в конечном итоге, должна будет сказаться и на ценах. Потому что монополия, в том числе и в поставках определенных видов продуктов, всегда вела к искусственному завышению цен. Это касается и поставки электронных услуг. Речь идет о кратном повышении скорости подключения к интернету, что очень важно для системы “Электронное правительство” и предоставления государственных услуг. Есть планы по реальной демонополизации в этой сфере», — отметил сенатор.

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