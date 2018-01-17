Встреча Н.Назарбаева с Д.Трампом свидетельствуют о том, что роль и место Центральной Азии остаются для Вашингтона на высоком уровне, - ИМЭП

CA-NEWS (KZ) - Визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США и его встреча с Дональдом Трампом свидетельствуют о том, что роль и место Центрально-Азиатского региона остаются для Вашингтона на высоком уровне, считают в Институте мировой экономики и политики.

В сообщении, опубликованном на сайте института, отмечается, что начавшийся 16 января официальный визит главы РК в США можно назвать очень успешным, личная встреча президентов открывает новую страницу в истории взаимоотношений двух стран.

«Во-первых, было принято совместное политическое заявление о новом этапе расширенного стратегического партнерства. Это означает, что плодотворное сотрудничество между странами, которому в текущем году исполняется 26 лет, будет углубляться.

Для Астаны Вашингтон является одним из ключевых партнеров во внешней политике и важнейшим инвестором в экономике. В свою очередь, как отметил Дональд Трамп, Америка рассматривает сильный, суверенный и независимый Казахстан в качестве ценного друга и стратегического партнера США в Центральной Азии.

Не секрет, что интерес Астаны заключается в развитии контактов с США по трансферту высоких технологий и инновационных производств. В этой связи можно с уверенностью сказать, что новые соглашения позволят Казахстану реализовать и свою «цифровую» повестку дня в экономике», - говорится в публикации.

«Во-вторых, Д.Трамп и Н.Назарбаев подтвердили намерение США и Казахстана и далее совместно работать в вопросе укрепления международной и региональной безопасности.

Речь идет о более тесной координации усилий Казахстана и США по Афганистану. Кроме того, Казахстан выразил свою поддержку усилиям США в сфере антитеррористической борьбы. Лидеры государств заявили также о важности совместной работы по урегулированию северокорейской ядерной проблемы.

В-третьих, Казахстан и США договорились укреплять сотрудничество в рамках региональной диалоговой площадки «С5+1». В этой связи можно ожидать появления новых инициатив в работе данной площадки.

Известно, что после прихода новой администрации и объявленного Д. Трампом слогана «Америка прежде всего» в Центральной Азии активно обсуждался вопрос о предстоящем снижении интереса Вашингтона к делам региона. Однако сам визит Н.Назарбаева и его встреча с Д.Трампом свидетельствуют о том, что роль и место региона остаются для Вашингтона на высоком уровне», - отметили в институте.