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  17 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Би-Би-Си отказалась от написания «Киргизия» и «Туркмения»

CA-NEWS (TM) - С 16 января 2018 года ВВС в своих статьях начала использовать название Кыргызстан, а не Туркменистан. Об этом говорится в блоге редактора русской службы Би-Би-Си Фамиля Исмайлова «От Киргизии до Кыргызстана».

С сегодняшнего дня мы решили изменить то, как мы называем в наших статьях некоторые страны бывшего СССР. Белоруссия становится Беларусью, Киргизия - Кыргызстаном, Туркмения - Туркменистаном, Молдавия - Молдовой и так далее.

Споры вокруг этого выбора ходили очень давно. После развала Советского Союза бывшие республики, а теперь независимые страны поменяли названия. Печатались новые карты, ставились новые дорожные знаки, а журналистам приходилось решать, как называть эти государства.

В своих статьях мы придерживались общеупотребляемых в русском языке названий, зафиксированных еще в советских учебниках. С топонимикой это еще как-то работало. Но с названиями стран аргумент «все всегда так писали» со временем становился все слабее, особенно когда новые и старые названия стали употребляться с одинаковой частотой.

Настало время, когда новые названия стран стали не только частью официальных документов и материалов средств массовой информации, но и предпочтением пользователей поисковых систем.

Кроме трендов в поисковиках, мы обратились к документам Организации Объединенных Наций, где также зафиксированы новые названия стран постсоветского пространства.

Для нас, журналистов, важно, чтобы наши новости доходили до своего адресата, чтобы их легко было найти и удобно читать. Мы считаем, что политические предпочтения сторонников и противников того или иного названия не должны влиять на работу журналистов.

Поэтому мы предлагаем нашим читателям не искать политической подоплеки в том, какое - советское или постсоветское - название страны использовано в нашем материале, а смотреть в корень: о чем говорится в новости, статье и видео, которые вы читаете и смотрите на нашем сайте и, надеюсь, будете продолжать это делать.

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