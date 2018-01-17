Узбекистан будет представлен на престижной международной турярмарке в Испании

- Узбекистан, общество
- 16:15, 17 января 2018
- Просмотров: 482
В этом году в работе ярмарки примут участие порядка 10 тысяч туристических и иных компаний из 165 стран. Кроме профессионалов, ярмарка примет более 250 тысяч посетителей. FITUR-2018 принесет в казну города 260 миллионов евро.
FITUR станет площадкой и для презентации уникального турпотенциала Узбекистана. Страну представит делегация во главе с председателем Госкомтуризма. 16 января она с представителями отечественных агентств примет участие в конференции «Туризм - ключевая отрасль для развития Узбекистана», организуемой посольством республики в Испании совместно с авторитетной Школой экономических исследований Автономного университета Мадрида. На мероприятии, наряду с презентацией турпотенциала страны, будут обсуждены перспективы узбекско-испанского сотрудничества в сфере туризма в формате В2В, в том числе привлечения инвестиций в реализацию проектов в отрасли.
В повестку дня поездки делегации Узбекистана внесены также встречи с госсекретарем по туризму Испании М.П.Асианом, руководителями других ведомств и туристических компаний, а также новым генсеком Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зурабом Пололикашвили.