РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Узбекистан будет представлен на престижной международной турярмарке в Испании
CA-NEWS (UZ) - Испанская столица Мадрид готовится к 38-й Международной туристической ярмарке FITUR (Feria Internacional de Turismo), которая пройдет в павильонах крупнейшего в стране выставочного центра IFEMA в период с 17 по 22 января, сообщает ИА "Жахон".

В этом году в работе ярмарки примут участие порядка 10 тысяч туристических и иных компаний из 165 стран. Кроме профессионалов, ярмарка примет более 250 тысяч посетителей. FITUR-2018 принесет в казну города 260 миллионов евро.

FITUR станет площадкой и для презентации уникального турпотенциала Узбекистана. Страну представит делегация во главе с председателем Госкомтуризма. 16 января она с представителями отечественных агентств примет участие в конференции «Туризм - ключевая отрасль для развития Узбекистана», организуемой посольством республики в Испании совместно с авторитетной Школой экономических исследований Автономного университета Мадрида. На мероприятии, наряду с презентацией турпотенциала страны, будут обсуждены перспективы узбекско-испанского сотрудничества в сфере туризма в формате В2В, в том числе привлечения инвестиций в реализацию проектов в отрасли.

В повестку дня поездки делегации Узбекистана внесены также встречи с госсекретарем по туризму Испании М.П.Асианом, руководителями других ведомств и туристических компаний, а также новым генсеком Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зурабом Пололикашвили.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×