РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
За покупку, установку и проверку счетчиков в Узбекистане будет платить государство
CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане утверждены дополнительные меры по совершенствованию порядка пользования электрической энергией и природным газом. Правительство республики на днях подписало соответствующее постановление.

Согласно документу, приобретение, установка, регистрация, государственная поверка и опломбирование современных счетчиков электрической энергии и природного газа для бытовых потребителей осуществляются за счет средств предприятий территориальных электрических сетей и газоснабжающих организаций.

Документом установлено, что ответственность за организацию своевременной и качественной поверки приборов учета электроэнергии и природного газа несут предприятия территориальных электрических сетей и газоснабжающие организации, а не население.

Узбекистан в ближайшие несколько лет за счет кредитных средств Азиатского, Всемирного и Исламского банков развития намерен установить порядка 6 миллионов приборов учета электроэнергии по всей республике, а также создать единую биллинговую систему и базу данных потребителей. Общая стоимость этого проекта превышает $800 миллионов .

Стоимость создания подобной системы в газораспределительной сети также оценивается в $800-900 миллионов. По всей стране планируется установить свыше 3 миллионов счетчиков.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×