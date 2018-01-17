За покупку, установку и проверку счетчиков в Узбекистане будет платить государство

- В Узбекистане утверждены дополнительные меры по совершенствованию порядка пользования электрической энергией и природным газом. Правительство республики на днях подписало соответствующее постановление.

Согласно документу, приобретение, установка, регистрация, государственная поверка и опломбирование современных счетчиков электрической энергии и природного газа для бытовых потребителей осуществляются за счет средств предприятий территориальных электрических сетей и газоснабжающих организаций.

Документом установлено, что ответственность за организацию своевременной и качественной поверки приборов учета электроэнергии и природного газа несут предприятия территориальных электрических сетей и газоснабжающие организации, а не население.

Узбекистан в ближайшие несколько лет за счет кредитных средств Азиатского, Всемирного и Исламского банков развития намерен установить порядка 6 миллионов приборов учета электроэнергии по всей республике, а также создать единую биллинговую систему и базу данных потребителей. Общая стоимость этого проекта превышает $800 миллионов .

Стоимость создания подобной системы в газораспределительной сети также оценивается в $800-900 миллионов. По всей стране планируется установить свыше 3 миллионов счетчиков.