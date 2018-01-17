Фестиваль «Зимний Наадам» проходит во Внутренней Монголии (фото)

CA-NEWS (MNG) - Фестиваль «Зимний Наадам» стартовал 16 января в городском округе Шилин-Хото (АР Внутренняя Монголия, Северный Китай), сообщает Синьхуа.

«Наадам» (в переводе с монгольского «отдых» или «развлечения» - традиционный праздник монголов, центральным элементом которого выступают спортивные состязания в различных дисциплинах.