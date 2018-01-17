Телескоп NASA запечатлел новую далекую галактику

CA-NEWS (CA) - Телескопу американского аэрокосмического агентства NASA «Хаббл» удалось снять крупным планом одну из самых древних среди известных галактик во Вселенной, сообщает Би-би-си.

Орбитальная астрономическая обсерватория запечатлела галактику, которая существует на протяжении 500 миллионов лет после Большого Взрыва.

Картинка была растянута с помощью гравитационного линзирования так, чтобы разглядеть все детали.

Подобные объекты в мощные телескопы обычно видно как мелкие красные пятна.

Расстояние и возраст в астрономии неразрывно связаны. Из-за времени, которое требуется свету, чтобы пересечь пространство, мы видим галактику такой, какой она была более 13 миллиардов лет назад.

Детали, котороые видны на снимке, помогут ученым проверить разные теории эволюции галактики.

«Практически каждая галактика на таком расстоянии выглядит как неразличимая точка... это просто удача - запечатлеть галактику столь детально. Отличная находка», - рассказал Би-би-си ведущий автор исследования Бретт Салмон.

«Проанализировав эффект гравитационного линзирования, который здесь использовался, можно сделать выводы о размере и форме галактики», - говорит Салмон, который работает в Институте исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе, США.

О находке рассказали на 231-й встрече Американского астрономического общества в Вашингтоне.

Природный зум

Эффект гравитационного линзирования достигается, когда наблюдатель смотрит на дальний источник света через другой объект. Таким образом, форма дальнего источника света искажается. Так создается некий «космический зум».

В таком случае более близкий объект не только увеличивает объем света от дальнего, но также растягивает его изображение в форме арки.

«Подобный эффект можно увидеть через бокал для вина - изображение растягивается и искажается», - говорит Салмон.

Увиденная древняя галактика сравнительно небольшая, не больше одной сотой массы Млечного Пути. Такой небольшой размер характерен для галактик, которые сформировались вскоре после Большого Взрыва.

Ключевой вопрос, который волнует астрономов, изучающих эволюцию галактик - происхождение «дисков», главного компонента в сложной структуре многих галактик, включая Млечный Путь. Галактические диски плоские и включают в себя скопления звезд, газа и пыли.

«Мы не знаем, как первые галактики во Вселенной собрали такие диски, и когда они начали формироваться», - сказал Салмон.

Галактический водоворот

В другом исследовании, представленном на встрече Американского астрономического общества, описываются свидетельства вращений в галактиках, которые существуют около 800 млн лет после Большого Взрыва. Это движение может косвенно указывать на начало формирования дисков.

Ренске Смит из Кембриджского университета и ее коллеги использовали комплекс радиотелескопов, размещенный в чилийской пустыне Атакама, чтобы показать, как газ в новых галактиках вращался в форме водоворота, похожего на Млечный путь и другие, более древние галактики.

«Мы ожидали, что молодые галактики будут более динамичными из-за разрушений, вызванных взрывами молодых звезд. Но мини-галактики сохраняют внутренний порядок», - говорит Смит. «Несмотря на небольшой размер, они быстро растут, чтобы стать «взрослыми» галактиками - как та, в которой мы живем».

Объясняя, почему это важно, Салмон заметил: «Когда галактика оседает на диске, она начинает эволюционировать. Поэтому, чтобы понять начальное состояние, важно установить, когда турбулентная фаза переходит в спокойную».

Компьютерное моделирование показывает, что диски могли существовать в галактиках до 600 лет после Большого Взрыва. Галактика, обнаруженная телескопом «Хаббл», может быть одной из первых, где такой диск появился.

Эта галактика находится на границе того, что может увидеть «Хаббл», однако телескоп «Джеймс Уэбб» должен показать больше деталей. Обсерватория НАСА собирается запустить туда ракету «Ариан» в 2019 году.

«Галактика - захватывающая цель для наблюдения с помощью телескопа «Уэбб», так как он дает уникальную возможность увидеть самые ранние звездные скопления во Вселенной», - говорит Салмон.