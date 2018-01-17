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  17 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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«Союзмультфильм» выиграл суд о праве использования образа Винни-Пуха

CA-NEWS (CA) - «Союзмультфильм» выиграл в суде по интеллектуальным правам дело об использовании изображения Винни-Пуха, сообщает «Интерфакс».

«15 января 2018 года Суд по интеллектуальным правам отказал ООО «Алвега», производящему продукты питания, в регистрации товарного знака с изображением Винни-Пуха - персонажа из мультфильмов «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот», созданных на киностудии «Союзмультфильм» в 1969 - 1972 годах. Таким образом, суд согласился с позицией Роспатента и ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» о недопустимости использования персонажей мультфильмов киностудии без ее на то согласия», - говорится в пресс-релизе студии, распространенном во вторник.

В пресс-службе привели слова председателя правления киностудии Юлианы Слащевой, которая отметила, что в 2017 году студия погасила «все долги перед авторами и планирует систематически выплачивать авторам отчисления от любого использования аудиовизуальных произведений». «Все компании, которые приобрели права на использование персонажей напрямую у авторов или художников, попадают в зону юридического риска», - отметила она.

В 2015 году «Алвега» обратилась в Роспатент с заявкой о регистрации товарного знака с изображением Винни-Пуха. Патентное ведомство отказало заявителю в регистрации товарного знака, сославшись на то, что правообладателем мультфильмов и их персонажей является «Союзмульфильм». В середине 2017 года «Алвега» обжаловала действия Роспатента в Суде по интеллектуальным правам, ссылаясь на то, что им были получены разрешения от художников-постановщиков, работавших над образом Винни-Пуха - Владимира Зуйкова и Эдуарда Назарова.

«При этом согласие киностудии «Союзмультфильм» вопреки пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ заявителем получено не было», - пояснили в пресс-службе киностудии.

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