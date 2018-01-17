Наиболее легкая налоговая нагрузка в Казахстане и Кыргызстане, Таджикистан и Узбекистан - страны с тяжелой налоговой нагрузкой, - рейтинг

- Наиболее легкая налоговая нагрузка в Казахстане и Кыргызстане, Таджикистан и Узбекистан - страны с тяжелой налоговой нагрузкой, такие данные следуют из рейтинга Paying Taxes, составленного Всемирным банком совместно с аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers по итогам 2017 года.

В Таджикистане общая налоговая нагрузка (процент коммерческой прибыли, которая уходит на основные налоги у компании среднего размера) в 2017 году составлял 65,2%. Средний же показатель по региону Восточная Европа и Центральная Азия в 2015 году составлял 34,2%, а по миру - 40,6%.

Для сравнения, общая налоговая нагрузка Казахстана составила 29,2%, Кыргызстана – 29%, Узбекистана – 38,1%, а России – 47,4%.

По тяжести налогового бремени Таджикистана в мире уступает только Аргентине (106%), Боливии (83,7%), Экваториальной Гвинее (79,4%), Палау (75,4%), ЦАР (73,3%), Мавритании (71,3%), Колумбии (69,4%), Бразилии (68,4%), Гвинее (68,3%), Китаю (68%).

Лидерами рейтинга являются Катар, Арабские Эмираты, Китай, Канада, Сингапур.