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  17 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Опубликован документ о лунной миссии СССР

CA-NEWS (CA) - Обнародован доклад о работе радиотехнического комплекса автоматических станций «Луна-21» и «Луноход-2». Они были задействованы при высадке советского аппарата на поверхность Луны в 1973 году. Документ опубликовала «дочка» «Роскосмоса» — компания «Российские космические системы».

В отчете рассказывается о том, какие проблемы возникали при сеансах связи и как они решались специалистами на Земле. Например, при 250-м сеансе связи 11 февраля 1973 года луноход, двигавшийся по направлению к кратеру, не воспринимал команду «стоп», а остановился лишь после троекратного ее повторения.

Первая часть посвящена работе комплекса бортовой аппаратуры РК-Е8, которая содержала в том числе систему малокадрового телевидения, а также фотоприемник для квантово-оптической пеленгации. Таким образом специалистам удавалось получать изображения с поверхности Луны, а также определять координаты «Лунохода-2».

Вторая часть отчета рассказывает о работе наземного комплекса связи «Сатурн-МС», «обеспечившего надежное управление движением «Лунохода-2».

Последний раз выйти на связь с луноходом удалось во время 503 сеанса. После въезда внутрь кратера, где был рыхлый грунт, аппарат забуксовал, но позже задним ходом выбрался на поверхность Луны. Пока крышка с солнечной батареей была откинута назад, в нее попало немного грунта. После этого, скорее всего, аппарат закрыл крышку на ночь для экономии тепла и грунт попал на его поверхность и стал теплоизолятором. Во время лунного дня это привело к перегреву техники. Температура внутри аппарата тогда поднялась до 43–47 градусов. После этого связаться с ним не получалось. В мае 1973 года аппарат прекратил свою работу. Он остался на Луне и находится там в районе моря Ясности. Масса «Лунохода-2» составляет 836 кг.

В настоящее время «Луноход-2» по-прежнему находится на Луне, в районе моря Ясности.

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