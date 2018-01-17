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  17 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Атырауской области произошел разлив нефти

CA-NEWS (KZ) - На объекте АО "КазТрансОйл" при открытии сбросной задвижки произошел разлив нефти в Атырауской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщается, инцидент произошел 15 января 2018 года. "В результате глубокой посадки напряжения со стороны энергоснабжающей организации, на нефтеперекачивающей станции имени Култумиева Кульсаринского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл" в Атырауской области в 12.42 по времени Астаны сработала система противоаварийной защиты с полным открытием сбросной электроприводной задвижки печи подогрева нефти № 7", - сообщается в компании.

"В результате открытия сбросной задвижки нефть попала в дренажную емкость и на заснеженный грунт. В настоящее время весь замазученный грунт собран, проведена рекультивация пострадавших в результате разлива земель. Объем разлившейся нефти уточняется", - добавили в компании.

Уточняется, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Производственные объекты и имущество АО "КазТрансОйл" не повреждены. "Инцидент не повлиял на процесс транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Узень - Атырау - Самара.

Место происшествия находится в удалении от жилых районов, загрязнение окружающей среды в результате разлива не зафиксировано", - добавили в пресс-службе. В настоящее время ведется расследование причин происшествия.

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