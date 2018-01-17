В ООН заявили об исчезновении на Земле 70% внутренних пресноводных водоемов

- Начиная с 1900 года, с поверхности Земли исчезло около 70 процентов внутренних пресноводных водоемов. В Азии этот показатель еще выше. Об этом сообщают из Программы ООН по защите окружающей среды (ЮНЕП).

Как сообщает Центр новостей ООН, за последние 40 лет популяции пресноводных видов флоры и фауны сократились на 81% - более чем в два раза по сравнению с темпами вымирания сухопутных и морских видов.

Такое стремительное сокращение пресноводных видов по большей части обусловлено деградацией среды их обитания.

Пресноводные водоемы, такие как озера, реки и водно-болотные угодья, крайне необходимы для жизни, здоровья и благосостояния человека. Они являются источником питьевой воды и местом обитания пресноводных организмов.

Пресная вода составляет лишь 0,01 процента от мировых запасов воды, но обитатели пресноводных водоемов составляют почти шесть процентов всех описанных видов на планете.