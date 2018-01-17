В Казахстане запущено мобильное приложение для мониторинга загрязнения воздуха

CA-NEWS (KZ) - Республиканское государственное предприятие «Казгидромет» запустило мобильное приложение мониторинга качества атмосферного воздуха в Казахстане AirKZ.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК, приложение доступно на платформах iOS и Android. С его помощью жители могут отслеживать качество атмосферного воздуха на всей территории страны.

В AirKZ доступны данные по 46 населенным пунктам и 84 экологическим постам. Пользователь может вручную выбрать необходимые посты либо по данным геолокации приложение автоматически определит ближайший пост.

Приложение отображает основные показатели концентрации загрязняющих веществ в воздухе выбранного поста (в зависимости от комплектации):

- диоксид азота (NO2);

- оксид азота (NO);

- взвешенные частицы РМ10;

- взвешенные частицы РМ2.5;

- пыль;

- диоксид серы (SO2);

- сероводород (H2S);

- оксид углерода (CO).

Ведомство отмечает, что данные обновляются каждый час. Кроме данных мониторинга в AirKZ есть описание каждого вещества, его влияние на здоровье человека и уровень предельно-допустимой концентрации (по шкале цвета: 0-1 ПДК – низкий уровень; 1-5 –повышенный уровень; 5-10 – высокий уровень; более 10 ПДК – ВЗ – очень высокий).

Также доступна динамика изменения концентраций за последние 24 часа. На графике отмечена линия ПДК, при превышении которой линия окрашивается в цвет, соответствующий шкале.