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  17 января 2018
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В Казахстане запущено мобильное приложение для мониторинга загрязнения воздуха

CA-NEWS (KZ) - Республиканское государственное предприятие «Казгидромет» запустило мобильное приложение мониторинга качества атмосферного воздуха в Казахстане AirKZ.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК, приложение доступно на платформах iOS и Android. С его помощью жители могут отслеживать качество атмосферного воздуха на всей территории страны.

В AirKZ доступны данные по 46 населенным пунктам и 84 экологическим постам. Пользователь может вручную выбрать необходимые посты либо по данным геолокации приложение автоматически определит ближайший пост.

Приложение отображает основные показатели концентрации загрязняющих веществ в воздухе выбранного поста (в зависимости от комплектации):
- диоксид азота (NO2);
- оксид азота (NO);
- взвешенные частицы РМ10;
- взвешенные частицы РМ2.5;
- пыль;
- диоксид серы (SO2);
- сероводород (H2S);
- оксид углерода (CO).

Ведомство отмечает, что данные обновляются каждый час. Кроме данных мониторинга в AirKZ есть описание каждого вещества, его влияние на здоровье человека и уровень предельно-допустимой концентрации (по шкале цвета: 0-1 ПДК – низкий уровень; 1-5 –повышенный уровень; 5-10 – высокий уровень; более 10 ПДК – ВЗ – очень высокий).

Также доступна динамика изменения концентраций за последние 24 часа. На графике отмечена линия ПДК, при превышении которой линия окрашивается в цвет, соответствующий шкале.

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