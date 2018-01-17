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  18 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Porsche Cayenne, за рулем которого был полицейский, врезался в ворота резиденции Н.Назарбаева (фото)
CA-NEWS (KZ) - Автомобиль Porsche Cayenne, за рулем которого был полицейский, врезался в ворота Акорды - резиденции президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает Tengrinews.kz.

По данным Департамента внутренних дел города Астаны, дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 17 января. Проведено служебное расследование, в ходе которого установлено, что инспектор службы спецбатальона дорожно-патрульной полиции УАП ДВД Астаны старший лейтенант полиции Е.Иманбеков, двигаясь на машине по улице Достык и не справившись с рулевым управлением на гололеде, допустил наезд на препятствие с незначительным повреждением ворот и колонны забора. Пострадавших и травмированных нет.

В полиции отметили, что виновник ДТП Е.Иманбеков и командир взвода, его руководитель, капитан полиции Г.Джумахметов уволены со службы в органах внутренних дел РК. Кроме того, за слабую организацию индивидуальной воспитательной работы среди подчиненных ряд руководителей данного подразделения привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

дтп_акорда

акорда_дтп

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Комментарии (10)
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Karaoke
10:22, 18 января 2018
Обычный гаишник ездит на кайене. Это все что нам нужно знать о Казахстане.
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NurlanTagay
10:11, 18 января 2018
а понять и простить слабо?!
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pandro
10:10, 18 января 2018
Порш каян который был заработан за счет Кыргызов на казахокыргызкой границе!
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SNB
09:15, 18 января 2018
Казак туугандар полициясы да, таможнясы да, чек арачысы да коррупционер. Кыргыздарды кууратат экен шаг бастырбай. законду бустун мынча тенге деп эле турат экен. Шаршенович туурале айткан экен
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SNB
09:12, 18 января 2018
Тайгаланса чондорунда не куноо, мас болчу деп эле жазбайбы.
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ItisMousheS
09:11, 18 января 2018
А чё его АКС не проверит?
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D0k888
23:18, 17 января 2018
Вот как нужно работать Правительству Кыргызстана! А у нас майор в хлам бухой фигурант ДТП и ему бы хоть бы что... слов нет, реформыыыы....
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gosha1210
23:10, 17 января 2018
Ну все кончилась карьера.. пересядет с порше на простое авто
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tusha
23:08, 17 января 2018
бухой был наверное.
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kokodzhanov
22:59, 17 января 2018
Умудрился же...
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