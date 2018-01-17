Porsche Cayenne, за рулем которого был полицейский, врезался в ворота резиденции Н.Назарбаева (фото)

- Автомобиль Porsche Cayenne, за рулем которого был полицейский, врезался в ворота Акорды - резиденции президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает Tengrinews.kz.

По данным Департамента внутренних дел города Астаны, дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 17 января. Проведено служебное расследование, в ходе которого установлено, что инспектор службы спецбатальона дорожно-патрульной полиции УАП ДВД Астаны старший лейтенант полиции Е.Иманбеков, двигаясь на машине по улице Достык и не справившись с рулевым управлением на гололеде, допустил наезд на препятствие с незначительным повреждением ворот и колонны забора. Пострадавших и травмированных нет.

В полиции отметили, что виновник ДТП Е.Иманбеков и командир взвода, его руководитель, капитан полиции Г.Джумахметов уволены со службы в органах внутренних дел РК. Кроме того, за слабую организацию индивидуальной воспитательной работы среди подчиненных ряд руководителей данного подразделения привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.