В Узбекистане имамы заставляют прихожан выписывать государственные газеты

- Прихожан мечетей в Узбекистане просят подписаться на периодические издания. Один из имамов рассказал, что поручение о сборе денег на подписку поступило от Духовного управления мусульман Узбекистана.

Как рассказал местный житель Шарифжон, имам мечети «Эски ковунчи» в Янгиюльском районе Ташкентской области призывает мусульман подписаться на периодику. «Нас просят заплатить 30-60 тысяч сумов (3-6 долларов) и подписаться на газеты, которые никто не читает. По словам имама, если мы не подпишемся на эти издания, то нашу мечеть закроют», – сказал собеседник.

Кроме того, по его словам, прихожан мечети принуждают купить новую книгу муфтия Узбекистана Усманхана Алимова под названием «Тафсири Ирфон», которая стоит 50 тысяч сумов (6,5 долларов) и книгу «Завещания пророка Мухаммеда».

"Вышла новая книга муфтия, нас просят купить ее. Я знаю, что не буду читать эту книгу, но все равно пришлось купить ее. У нас люди привыкли слушаться имамов. Поэтому власти пользуются имамами, чтобы те принуждали граждан под различными предлогами подписываться на газеты и журналы, которые не пользуются успехом среди читателей. Наши имамы, забыв о своих прямых обязанностях, превратились в почтальонов," – говорит Шарифжон.

Имам мечети «Эски ковунчи» Бахадыр Мадумаров заявил, что рассказывал прихожанам о подписке на периодические издания и книге муфтия. При этом он добавил, что его слова носили исключительно рекомендательный характер.

По сообщениям источников в Узбекистане, в мечетях других областей также идет принудительная подписка на государственные газеты и журналы. Имам одной из мечетей в городе Хива рассказал о том, что Духовное управление мусульман Узбекистана поручило им агитировать прихожан мечети выписывать государственную и проправительственную прессу.

"Мы должны выполнить план по подписке на сумму 1 миллион 300 тысяч сумов (около 1600 долларов). Поэтому сейчас собираем деньги с прихожан мечети. Если этих денег не хватит для выполнения плана, то мы добавим к ним деньги, поступившие в нашу мечеть в качестве пожертвований," – сказал имам хивинской мечети.