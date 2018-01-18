Минкультуры Беларуси рассчитывает вернуть деревянную скульптуру ангела XVIII-XIX вв. из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Министерство культуры Беларуси рассчитывает на возврат деревянной скульптуры ангела конца XVIII - начала XIX вв. из Узбекистана. Об этом 17 января сообщила заместитель начальника управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Наталья Хвир.

По ее словам, в настоящее время министерством проводится работа совместно с заинтересованными по возвращению этой ценности из Ташкента. Поступила информация, что у одного из граждан Узбекистана находится деревянная скульптура, которая, предположительно, вывезена с территории Республики Беларусь в начале 80-х годов XX века. Однако в соответствии с законодательством Республики Узбекистан этот предмет не подлежит возврату, т.е. действует запрет на его вывоз, передаёт агентство Белта.

Министерство культуры Узбекистана обратилось к Министерству культуры Беларуси с просьбой о предоставлении дополнительной информации о принадлежности скульптуры к культурному наследию народа. "Сейчас совместно с Национальным художественным музеем Беларуси мы готовим экспертное заключение, в котором будет отражена информация, что Беларусь является страной происхождения скульптуры. Поэтому мы рассчитываем, что этот вопрос будет подниматься в ходе предстоящих в текущем году межгосударственных контактов, и данная культурная ценность будет возвращена нашей стране в виде исключения", - проинформировала Наталья Хвир.

Представитель министерства также рассказала, что из себя представляет эта культурная ценность. Это фигура ангела, выполненная из мягкой породы дерева - липы. Ее высота составляет 124 см. Стиль выполнения близок к барокко. Фигура без головного убора, с вьющимися волосами, тело изображено в движении, слегка наклонено вправо. Скульптура пристенная, в виде рельефа, внутри полая, рассчитанная на установку к алтарю. Предположительная дата ее изготовления - конец XVIII - начало XIX вв. В то же время нынешнее состояние скульптуры требует проведения работ по ее восстановлению: по фигуре имеются трещины, в некоторых местах дерево разъедено. Необходимые условия для сохранения целостности скульптуры в месте ее нахождения в настоящее время не предусмотрены.

В связи с этим, добавила Наталья Хвир, в Министерстве культуры надеются, что данная ценность будет возвращена в Беларусь. Деятельность по возвращению деревянной скульптуры ангела осуществляется в рамках работы Комиссии по выявлению, возвращению, совместному использованию и вводу в научный и культурный оборот культурных ценностей, находящихся за пределами Республики Беларусь.