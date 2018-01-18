Сообщивших о преступлениях узбекистанцев наградят премией в $300

- Узбекистан, общество
- 9:34, 18 января 2018
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CA-NEWS (UZ) - Граждане, сообщившие органам правопорядка информацию, полезную для раскрытия или предотвращения преступлений, смогут получить премию до 2,5 млн сумов ($300), сообщает "Норма". Система материального поощрения за помощь в предотвращении и раскрытии преступлений внедряется в Узбекистане впервые.
Премию можно будет получить за информацию о планируемых преступлениях, доказательства и улики для раскрытия уже совершенных правонарушений, а также за сведения о местонахождении преступников.
Размер премии напрямую зависит от вида и тяжести преступления. К примеру, за сообщение о готовящемся тяжком преступлении на районном уровне можно получить 1 722 400 сумов ($200), а особо тяжком – 2 583 600 сумов ($300).
Особая благодарность гражданам будет выражена за информацию о местонахождении без вести пропавших, активное участие в мероприятиях по агитации и пропаганде профилактики правонарушений, а также за внедрение полезных инициатив в этой сфере. Денежного поощрения за подобный вклад не предусматривается.
Вознаграждения будут выплачиваться соответствующими ведомственными комиссиями по борьбе с преступлениями и профилактике правонарушений.