Террорист из Узбекистана, наехавший на людей в Нью-Йорке готов признать вину, чтобы избежать смертной казни

CA-NEWS (UZ) - Адвокаты террориста Сайфулло Саипова, обвиняемого в организации теракта в Нижнем Манхэттене в октябре 2017 года, сообщили, что их подзащитный готов признать вину, чтобы избежать смертной казни, сообщает Reuters.

Юристы Саипова предложили прокуратуре сделку: террорист готов признать свою вину в содеянном в обмен на пожизненное заключение без права досрочного освобождения. Саипов пойдет на признание вины в случае, если обвинители не будут просить для него высшей меры наказания.

Приговор Саипову должны вынести в апреле 2019 года. По мнению адвокатов обвиняемого, оставшегося до начала процесса времени недостаточно для подготовки к процессу, особенно если речь идет о применении смертной казни. Если прокуратура согласится с предложением, то процесс можно будет завершить достаточно быстро, говорится в прошении.

Исполняющий обязанности прокурора Манхеттена Джеффри Берман, представляющий обвинение, должен будет дать свою рекомендацию по поводу возможной отмены смертной казни для Саипова. Окончательное решение примет генпрокурор США Джефф Сешнс. Сешнс и Берман были назначены на свои должности президентом Трампом, который в своем твиттере призвал казнить Саипова.

Первое заседание суда по делу Саипова состоялось 28 ноября в суде Южного округа Манхэттена. Во время заседания террорист отказался признать себя виновным. Уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова обвиняют в убийстве восьми человек, покушении на убийство еще двенадцати, пособничестве террористической организации ИГИЛ (запрещена в России) и «насильственном акте с привлечением автотранспорта».

Напомним, что 31 октября 2017 года Сайфулло Саипов арендовал грузовик и выехал на нем на велосипедную дорожку в Нижнем Манхэттене недалеко от Всемирного торгового центра. Там он намеренно наехал на десятки людей, а потом врезался в школьный автобус. После этого он покинул грузовик и с криком «Аллах акбар!» побежал по улице. Его обезвредил полицейский, который ранил террориста в живот.