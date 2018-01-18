На звание лучшего чтеца Корана претендуют 5366 узбекистанцев

- В Узбекистане для участия в открытом конкурсе чтецов Корана регистрацию прошли почти 5,4 тыс. человек, сообщили в Управлении мусульман республики.

Общее число участников, которые прошли отбор, составило 5366 человек, в том числе 3263 мужчин и 2103 женщин. Их возраст - от 18 до 40 лет.

Конкурс проходит в двух номинациях: красивое чтение Корана с листа и его чтение наизусть. Первый этап - районный (городской), далее идут областной и итоговый - республиканский. Районные и областные этапы завершатся в марте, а окончательные итоги конкурса будут известны в апреле.

В жюри конкурса входят не только представители духовенства Узбекистана, но и других стран.

По официальным данным, 94% населения Узбекистана исповедуют ислам, 3,5% граждан республики - православные христиане, остальные принадлежат к другим религиозным направлениям.