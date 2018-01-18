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  18 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев встретился с вице-президентом США

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Вашингтоне встретился с вице-президентом США Майклом Пенсом, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи стороны обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. "Во время беседы глава государства и вице-президент США отметили важность укрепления и дальнейшего расширения политических и экономических отношений между Казахстаном и США", - говорится в сообщении.

Напомним, Нурсултан Назарбаев прибыл в США с официальным визитом 16 января и пробудет там до 18 января. Помимо встречи с лидером США Дональдом Трампом, президент Казахстана примет участие в заседании Совета Безопасности ООН и встретится с представителями официальных и деловых кругов США.

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