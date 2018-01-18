Нурсултан Назарбаев посетил концерт "Астана Балет" в Нью-Йорке

CA-NEWS (KZ) - В Нью-Йорке президент Казахстана посетил концерт театра «Астана Балет» в Линкольн Центре, сообщает пресс-служба Акорды.

Театр «Астана Балет» представил программу «Казахстан Астана Балет Гала» в рамках проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире».

В программу включены хореографические миниатюры «Арулар», «Ак кыз», «Асемконыр», классическая редакция адажио из балета «Щелкунчик» и другие постановки.