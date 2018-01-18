Транзит электроэнергии в Монголию через Туву вдвое снизит тарифы для населения региона

- Реализация проекта по транзиту электроэнергии Саяно-Шушенской ГЭС (СШГЭС) через Туву в Монголию позволит в два раза снизить тарифы для населения региона. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Шолбана Кара-оола.

Ранее "Россети" предложили поставлять в Монголию электроэнергию по ЛЭП с генерирующих мощностей в Сибири. Сообщалось, что Тува может стать одним из коридоров для транзита энергии.

"Выяснили, что здесь можно обеспечить переток 500 кВ электроэнергии. Это позволит решить и проблемы [электрификации] нашей Тоджи [восточная часть Тувы] и в два раза снизить энерготарифы для населения. Сейчас мы будем оперативно готовить технико-экономическое обоснование. С проработанными материалами и официальными документами намерены встретиться с президентом Монголии", - привели в пресс-службе заявление Кара-оола, сделанное после его встречи с главой ПАО "Россети" Павлом Ливинским.

В правительстве Тувы отметили, что сейчас СШГЭС ограничена в плане сбыта электроэнергии сибирским рынком и поэтому вынуждена работать в половину своей мощности. Отсюда высокие тарифы на электроэнергию, которые, в свою очередь, увеличивают себестоимость иных товаров.

Сейчас тарифы на электричество в Туве остаются на уровне 2017 года - 3,3 рубля за киловатт для городского населения и 2,31 рубля для сельского. С 1 июля ожидается их рост до 3,46 и 2,42 рубля соответственно.

Тоджа - восточная часть Тувы, одна из самых энергодефицитных территорий в республике.