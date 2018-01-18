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  18 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматинской области родители избили школьную учительницу
CA-NEWS (KZ) - В Алматинской области родители избили школьную учительницу в школе №15, расположенной в посёлке Боралдай Илийского района, сообщают казахстанские сми.

Поводом для родительского гнева послужила жалоба шестиклассника. Придя домой после школы, ребенок рассказал домочадцам, что его ударила учительница.

Мама и сестра мальчика тут же отправились в школу и, не разобравшись, напали на преподавателя. В результате учительницу увезли в больницу с черепно-мозговой травмой.

Во время драки пострадала ещё одна преподаватель. Пытаясь прийти на помощь коллеге, она получила травмы руки.

Родители пока никак не комментируют случившееся, а учителя заняли сторону своей коллеги, заявив, что она не способна поднять руку на ребенка.

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