В Алматинской области родители избили школьную учительницу

- В Алматинской области родители избили школьную учительницу в школе №15, расположенной в посёлке Боралдай Илийского района, сообщают казахстанские сми.

Поводом для родительского гнева послужила жалоба шестиклассника. Придя домой после школы, ребенок рассказал домочадцам, что его ударила учительница.

Мама и сестра мальчика тут же отправились в школу и, не разобравшись, напали на преподавателя. В результате учительницу увезли в больницу с черепно-мозговой травмой.

Во время драки пострадала ещё одна преподаватель. Пытаясь прийти на помощь коллеге, она получила травмы руки.

Родители пока никак не комментируют случившееся, а учителя заняли сторону своей коллеги, заявив, что она не способна поднять руку на ребенка.