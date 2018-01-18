Акишев сравнил заморозку средств Нацфонда с делом швейцарской фирмы Noga

CA-NEWS (KZ) - Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев в интервью в прямом эфире на канале "Россия-24" прокомментировал ситуацию с заморозкой средств Нацфонда, передает Tengrinews.kz.

Ведущий задал вопрос о ситуации вокруг казахстанских активов, с точки зрения того, что в России этот опыт, возможно, может быть полезным на будущее. В свою очередь, глава регулятора провел аналогии с делом швейцарской фирмы Noga против Российской федерации. По его мнению, имеет место хозяйственный спор.

"Я думаю, что все-таки мы говорим о том, что есть некий хозяйственный спор и, наверное, есть аналогии. Российская федерация сталкивалась с подобным, наверное, когда были претензии от швейцарской фирмы Noga, и тогда происходили подобного рода прецеденты. Мы столкнулись с этим же самым, поэтому я не рассматривал бы в этом некую системную работу в отношении всех активов стран типа Казахстана или тех, кто входит в Евразийское экономическое пространство, что возникают некие риски для этого", - выразил мнение Акишев.

Он также отметил, что по видению казахстанской стороны, решения, на основании которых произошла заморозка, были получены мошенническим путем. Кроме того, сама сумма заморозки несоизмерима размеру иску.

"Мы проводим все необходимые судебные процессы. Основным органом у нас, который этим занимается, является министерство юстиций. Национальный банк полностью участвует в этом процессе, как основной помощник и консультант, так как мы инвестировали эти активы. Пока рано говорить, какие будут решения.Но иск был на сумму около 500 миллионов долларов, а решение о заморозке принято на сумму 22 миллиарда долларов. Это очевидно несоизмеримо. Мы пытаемся опротестовать и это решение в отдельности", - рассказал председатель Нацбанка РК.

Вместе с тем, Акишев отметил, что заморозка активов Нацфонда не представляет никакой угрозы для денежно-кредитной политики Национального банка. Он пояснил, что средства Нацбанк РК, как например золотовалютные резервы, являются свободными. "Я бы воздержался сейчас от дальнейших комментариев, потому что любые комментарии могут использоваться сторонами в процессе обсуждения этих действий в судах", - сказал глава НБРК.

Напомним, Bank of New York Mellon заморозил активы Национального фонда Казахстана в 22 миллиарда долларов, обремененные в рамках иска.

"Как Национальный Банк, так и Республика Казахстан в настоящее время рассматривают возможность обжалования этого решения суда. В то же время данное решение не повлияет на позицию Национального Банка или Республики Казахстан в других иностранных судах и не повлияет на позицию Республики Казахстан о том, что арбитражное решение, которое Стати пытается исполнить, было получено мошенническим путем", - говорится в распространненом ранее сообщении Минюста.

Как сообщалось в сентябре 2009 года Федеральный апелляционный суд США отклонил апелляцию швейцарской фирмы Noga на решение окружного суда Нью-Йорка, вынесенного в августе 2008 года, и полностью поддержал его решение о том, что Россия не имеет финансовой задолженности перед компанией, пишет "Газета.ru" со ссылкой на министерство финансов (Минфин) России.

Между тем, в конце июля этого года парижский суд первой инстанции отклонил иск России о взыскании с Noga в качестве нанесенного ущерба 1,4 миллиона долларов. Швейцарская компания в начале прошлого года через французских приставов добилась ареста счетов российских компаний "Роскосмос", "Центробанк" и РИА "Новости" на общую сумму в 70,9 миллиона долларов, открытых в банках Франции.

Однако в мае 2008 года французский суд признал действия Noga неправомерными и отменил решение об аресте счетов. Напомним, противостояние между Noga и Россией стартовало в 1993 году. Фирма инциировало в арбитражном суде при торговой палате Стокгольма, сославшись на то, что Россия нарушила свои обязательства по договору "нефть в обмен на продовольствие", подписанному между Москвой и Берном в 1991 году.

Российская сторона разорвала соглашение год спустя, заявив, что Noga не могла доказать точную цену импортируемых товаров. Стокгольмский арбитраж вынес постановление о возмещение компании 1,4 миллиарда долларов, однако после обжалования сумма выплат составила 30 миллионов долларов.



