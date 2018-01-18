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  19 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Пропускная способность КПП на кыргызско-узбекской границе выросла минимум вдвое
CA-NEWS (UZ) - Госпограничная служба Кыргызстана увеличивает пропускную способность КПП на границе с Узбекистаном. Как сообщают в ведомстве, в последнее время границу стали пересекать вдвое больше людей.

На пункте пропуска «Достук» в Ошской области установлены дополнительные кабины погранконтроля. С 15 января контроль осуществляется в 10 кабинах: 5 – на выезд из Кыргызстана, 5 –на въезд в республику. Пропускная способность КПП увеличилась в 1,7 раза – более 7 тысяч человек в сутки.

В пункте пропуска «Кадамжай» в Баткенской области также установлены дополнительные кабины паспортного контроля, благодаря чему пропускная способность увеличилась в два раза. Пассажиропоток в пункте пропуска «Кадамжай» составляет 2000-2500 человек в сутки, в то время как пункт пропуска был рассчитан на пропуск 700-750 человек.

В Джалал-Абадской области на международном КПП «Маданият» также будут введены в действие дополнительные кабины паспортного контроля: 2 - на выезд из страны, 2 - на въезд в Кыргызстан. Этот КПП рассчитан на пропуск 350-500 лиц ежедневно, однако, с сентября 2017 года пассажиропоток увеличился и составляет 900 -1000 граждан в день.

В сентябре 2017 года Узбекистан снял ограничения на пересечение границы с Кыргызстаном.

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