США назвали Таджикистан страной, безопасной для туризма

- Государственный департамент США представил новую систему предупреждения граждан о ситуации в других странах для планирования путешествий.

Страны распределены на четыре уровня, каждой из стран присвоен соответствующий travel advisory level — уровень безопасности для совершения туристических поездок, сообщает Радио Озоди.

Таджикистан в этом списке занял первый уровень – «соблюдайте обычные меры предосторожности», разделив его с большинством стран бывшего СССР, стран Северной и Центральной Европы, а также рядом стран Латинской Америки и Океании.

Второй уровень — «проявляйте высокую степень осторожности» — касается ряда стран Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Западной Европы. В этот список попали Азербайджан и Украина.

Третий уровень — «пересмотрите поездку»— относится к таким странам, как Куба, Венесуэла, Чад, Гондурас, Судан, Нигерия и Россия. По мнению Вашингтона, в этих странах американским туристам находиться небезопасно.

Что касается Таджикистана, то Госдеп рекомендует гражданам США, отправляющимся в эту страну, быть готовым к тому, что инспекторы ГАИ частенько останавливают машины для проверки документов.

Вместе с тем, подчеркивает Госдеп, дорогостоящие автомашины и авто с государственными регистрационными знаками прямо под носом инспекторов ГАИ могут не соблюдать правил дорожного движения и проехать на красный свет.

Правительство Таджикистана в последние годы старается сделать страну привлекательной для туризма. Именно с этой целью в прошлом году была образована новая структура – Комитет развития туризма, а президент Эмомали Рахмон объявил 2018 год Годом развития туризма и народных ремесел.

По данным Комитета по развитию туризма РТ, в 2017 году нашу страну посетили 430 тысяч человек из 146 стран мира, в том числе свыше 5 тыс. граждан США, в том числе около 3 тыс. американцев посетили Таджикистан в качестве туристов.

В настоящее время в Таджикистане популярны такие виды туризма, как спортивный и горный туризм, этнотуризм, рафтинг и международная охота.