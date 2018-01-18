Монгольские биатлонисты преодолели 10 тыс. км по пути в Норвегию на микроавтобусе, чтобы подготовиться к соревнованиям (видео)

CA-NEWS (MNG) - Монгольские биатлонисты преодолели 10 тыс. км по пути в Норвегию на микроавтобусе, сообщает IBU TV в видео размещенном на канале YouTube.

Этот путь занял у спортсменов 13 дней. В настоящее время монгольская команда начала подготовку для участия в международных соревнованиях

Мөнх-Эрдэнэ Цэдэвдорж, руководитель монгольской команды, объясняет, что биатлон - это новый вид спорт для Монголии, который постепенно развивается.