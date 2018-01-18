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  19 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Гибель 52 человек в автобусе: ОДКБ выразила соболезнования семьям погибших
CA-NEWS (KZ) - Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразила соболезнования в связи с пожаром, который унес жизни 52 человек в Актюбинской области, сообщают казахстанские сми.

"Секретариат ОДКБ и Постоянный Совет ОДКБ выражают глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью 52 человек в автокатастрофе пассажирского автобуса в Иргизском районе Актюбинской области Республики Казахстан", — говорится в сообщении.

В организации выразили слова поддержки и сочувствия семьям погибших, а также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее в комитете по ЧС сообщили, что 18 января в 10 часов 30 минут в Иргизском районе Актюбинской области на автодороге Самара — Шымкент в 10 километрах от поселка Калыбай во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки "Икарус". В салоне находились 57 человек. На месте погибли 52 человека, все погибшие — граждане Узбекистана.


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