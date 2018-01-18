Гибель 52 человек: Автобус направлялся в Казань

CA-NEWS (KZ) - Сгоревший в Актюбинской области направлялся из Южно-Казахстанской области в г. Казань, об этом корреспонденту CA-News сообщили по телефону горячей линии МЧС РК.

"Автобус ехал из поселка Жибек жолы Сарыагашского района ЮКО в город Казань Российской Федерации. Автобус Ikarus. Государственный номер казахстанский. Информации о техническом состоянии автобуса пока нет", - сказали по телефону горячей линии.

По информации МЧС, пятерым выжившим оказана необходимая медицинская помощь на месте ДТП.

"Травмы не серьезные, поэтому помощь оказана на месте. Сейчас туда направились медики из Актобе", - уточнили в ведомстве.

В ведомстве также отметили, что пока нет информации о причинах возгорания автобуса.

Напомним,в Иргизском районе Актюбинской области загорелся автобус с пассажирами. По данным Комитета по ЧС, пятерым пассажирам удалось выбраться из горящего автобуса. Им оказана медицинская помощь. 52 человека погибли на месте.

Для изучения причин происшествия в Актюбинской области, а также оказания всесторонней помощи пострадавшим и семьям погибших создана специальная правительственная межведомственная комиссия.

По предварительной версии, причиной ДТП стало короткое замыкание. По информации представителя пресс-службы департамента Виталия Синева, согласно предварительным сведениям, причиной пожара стало короткое замыкание.

"Автобус остановился, все водители выбежали из автобуса. Люди побежали к выходу, однако боковая дверь оказалась заблокированной", — сказал Синев.

Также в автобусе могли перевозить большое количество топлива, поэтому машина сразу вспыхнула. Топливо могли перевозить для того, чтобы не заправляться на АЗС по пути следования.