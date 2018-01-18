Приземление истребителей на автодорогу в России попало на видео

CA-NEWS (CA) - Минобороны России показало тренировку военных пилотов по приземлению боевых машин на автомобильную дорогу в Ростовской области. Видеоролик размещен на официальном канале YouTube военного ведомства.

«Экипажи истребителей Су-30М2 и бомбардировщика Су-34 Южного военного округа впервые отработали конвейерную посадку самолетов на автомобильную дорогу в Ростовской области в рамках летного тактического учения», - говорится в подписи к видео.

«В связи со сложными метеорологическими условиями посадка осуществлялась конвейерным способом, то есть без полной остановки. Летчики трижды посадили самолеты на автомобильное полотно шириной 18 метров», - отмечается в тексте.