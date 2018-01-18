Знаменитый гобелен из Байё XI века впервые за 950 лет вывезут из Франции в Великобританию

CA-NEWS (CA) - Знаменитый гобелен из Байё XI века, на котором изображены сцены подготовки нормандского завоевания Англии и битвы при Гастингсе, впервые за 950 лет вывезут за пределы Франции и выставят в одном из британских музеев, сообщает Би-би-си.

Правда, случится это не раньше 2020 года, возможно, как сказал представитель французского президента Эммануэля Макрона, в 2022 году.

Такой срок связан с длительной процедурой подготовки древнего гобелена к транспортировке.

Официально о своем решении, как ожидается, Макрон объявит в четверг во время встречи с британским премьер-министром Терезой Мэй.

Гобелен постоянно выставляется в музее города Байё в Нормандии на северо-западе Франции.

Полотно рассказывает историю будущего завоевания Англии Вильгельмом I, особое внимание уделяется решающей битве при Гастингсе и поражению короля Гарольда в 1066 году.

Соглашению предшествовали несколько месяцев переговоров между департаментами культуры Лондона и Парижа. В каком именно музее будет выставляться полотно, пока не решено.

Откуда взялся гобелен?

Ученые долго спорили о происхождении этого произведения искусства. Размеры гобелена - 70 метров в длину и 50 см в высоту.

Самое раннее упоминание о нем есть в описи церкви в Байё 1476-го года. О том, как и по чьему заказу полотно было создано, известно мало.

По данным музея в Рединге в Англии, где хранится копия полотна, оно, вероятно, было заказано в 1070-е сводным братом Вильгельма I Завоевателя - Одо, епископом Байё.

Некоторые считают, что гобелен вышили английские монахини в Кентербери, графстве Кент.

В 2012 году соискатель кандидатской степени Манчестерского университета предположил, что вышивка - плод творчества нескольких авторов, работавших в одно время и в одном месте.

Что изображено на гобелене?

На полотне изображены события, сопровождавшие нормандское завоевание Англии.

Оно начинается с Эдуарда Исповедника на троне, который стал королем в 1042 году. Рассказывается история его смерти и поднимаются вопросы наследства.

В 1066 году в день похорон Эдуарда был коронован его зять Гарольд II Годвинсон (он был женат на сестре покойного).

Новости о коронации дошли до Франции и Вильгельма Нормандского, который заявил, что он должен быть королем, так как Эдуард обещал ему английский трон.

14 октября 1066 года между армиями Вильгельма I и короля Гарольда II состоялась битва при Гастингсе - одна из самых известных в английской истории.

С обеих сторон билось от 5 до 7 тысяч воинов. Тысячи погибли в день битвы, которая закончилась смертью Гарольда II.

Это был поворотный момент в истории, так как он положил конец англосаксонскому правлению, которое длилось более 600 лет.

Где выставлялся гобелен?

Наполеон выставил полотно в Париже в 1804 году, когда планировал вторжение в Англию.

Во второй раз, перед тем, как вернуться в Байе, полотно выставляли в Париже в 1944 году во время Второй мировой войны.

Предыдущие попытки привезти гобелен в Британию провалились.

В первый раз пытались договориться перед коронацией королевы в 1953 году, второй раз - на 900-ю годовщину битвы в 1966 году.

Какие есть мифы и легенды, связанные с гобеленом?

История о том, что Гарольд был убит стрелой, запущенной ему в глаз, считалась сошедшей с этого полотна. Тем не менее, более ранние источники сообщают, что он был изрублен на куски нормандскими воинами.

Историк Средневековья Эксетерского университета Леви Роуч говорит, что гобелен сначала был конфискован для военных целей, например, для прикрытия орудий во время Французской революции, но затем один из юристов его сохранил.