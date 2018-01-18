Рахмон проведет итоговое заседание правительства

- Заседание правительства Таджикистана по итогам социально-экономического развития страны за 2017 год состоится сегодня в городе Душанбе под председательством президента Эмомали Рахмона, сообщает пресс-служба президента РТ.

В хоже заседания будут подведены итоги социально-экономического развития республики за 2017 год и намечены перспективы на 2018 год.

Традиционно на данном ежегодном итоговом заседании правительства заслушиваются отчеты членов правительства, глав областей, городов и районов республики.

Также не исключено рассмотрение кадровых вопросов, хотя кадровые назначения и перестановки продолжаются в Таджикистане вот уже почти месяц.

Последнее такое кадровое назначение – это назначение Раджаббоя Ахмадзода, возглавлявшего до этого Комитет по земельному управлению и геодезии РТ, председателем Согдийской области.