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  19 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Автобус, сгоревший с 52 пассажирами, почти год ездил без техосмотра

CA-NEWS (KZ) - Автобус, сгоревший в Актюбинской области с 52 пассажирами, прошел технический осмотр 17 августа 2016 года. Об этом CA-News сообщили в пресс-службе Министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

По данным ведомства, срок техосмотра завершился в феврале 2016 года. Автобус был выпущен в 1989 году, вместимость – 59 человек. Относительно информации о том, что транспорт якобы был переоборудован, из-за чего люди не смогли выбраться из окон, в министерстве не смогли прокомментировать.

По предварительной версии, озвученной сегодня ДЧС, одна из причин возгорания автобуса -неисправная электропроводка, из-за чего и произошло возгорание. Несколько человек успели выбежать из салона, началась паника, двери заблокировались.

"Предварительно - электропроводка. В этой связи и произошло возгорание. Ну паника была, естественно. Дверь оказалась заблокирована", - рассказал представитель пресс-службы ДЧС Актюбинской области Виталий Синев.

Напомним, в Иргизском районе Актюбинской области загорелся автобус с пассажирами. По данным Комитета по ЧС, пятерым пассажирам удалось выбраться из горящего автобуса. Им оказана медицинская помощь. 52 человека погибли на месте.

Для изучения причин происшествия в Актюбинской области, а также оказания всесторонней помощи пострадавшим и семьям погибших создана специальная правительственная межведомственная комиссия.

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