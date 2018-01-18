Ни один из 52 человек, погибших при пожаре в автобусе в Казахстане, пока не опознан

CA-NEWS (KZ) - Ни один из 52 человек, погибших при пожаре в пассажирском автобусе в Актюбинской области Казахстана, пока не опознан. Об этом CA-News сообщили в горячей линии Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК.

В свою очередь в посольстве Узбекистана, граждане которого, по предварительным данным, погибли в автобусе, сообщили, что консул выехал на место происшествия. Он пока не доступен для комментариев.

По информации Министерства чрезвычайных ситуаций Узбекистана, списки погибших будут готовы сегодня вечером.

По предварительной версии, озвученной сегодня ДЧС, одна из причин возгорания автобуса -неисправная электропроводка, из-за чего и произошло возгорание. Несколько человек успели выбежать из салона, началась паника, двери заблокировались.

"Предварительно - электропроводка. В этой связи и произошло возгорание. Ну паника была, естественно. Дверь оказалась заблокирована", - рассказал представитель пресс-службы ДЧС Актюбинской области Виталий Синев.

Напомним, в Иргизском районе Актюбинской области загорелся автобус с пассажирами. По данным Комитета по ЧС, пятерым пассажирам удалось выбраться из горящего автобуса. Им оказана медицинская помощь. 52 человека погибли на месте.

Для изучения причин происшествия в Актюбинской области, а также оказания всесторонней помощи пострадавшим и семьям погибших создана специальная правительственная межведомственная комиссия.