Дипломаты Узбекистана вылетели в Актюбинскую область из Алматы по делу гибели людей в автобусе

CA-NEWS (UZ) - Дипломаты посольства Республики Узбекистан в Алматы вылетели на место ЧП в Актюбинской области, где в результате пожара погибли 52 человека, передает Today.kz. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан сообщили, что за телами погибших вылетел специальный самолет.

Сейчас уточняется список погибших.

В 15:00 по времени Ташкента в Казахстан вылетели представители Минздрава, спасатели, представители МВД для оказания помощи, этот борт заберет тела погибших, - сообщили в МЧС Узбекистана.

Напомним, трагедия произошла в Иргизском районе, на 1068-м километре автодороги Самара - Шымкент. В салоне находились 55 пассажиров и два водителя. Пятерым из них удалось выбраться самостоятельно. На месте погибли 52 человека.