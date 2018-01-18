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  19 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Школьницы в хиджабах пропускают занятия в Атырауской области
CA-NEWS (KZ) - Более 50 девочек в Атырауской области не посещают занятия из-за отказа снять хиджаб, сообщают казахстанские сми.

Первого сентября в образовательные учреждения области в платках пришли 328 учащихся-девочек, в числе которых есть и студентки, 276 из них после разъяснительных бесед сняли платки и пришли в школьной форме. 52 девочки до сих пор не ходят на занятия из-за отказа снять хиджаб.

В школах такая ситуация наблюдается во всех классах, вне зависимости от возраста учащихся. По данным фактам, директоры образовательных учреждений направили письма родителям 52 девочек, 32 из которых живут в Атырау, в Жылыойском районе — 19, в Кызылкогском районе — одна девочка", — рассказал начальник отдела управления образования Байжан Шамуратов.

По его словам, собранные материалы направлены в областное управление и отделы образования для применения административных дел. Областным департаментом по делам религии будут приняты меры согласно статье 409 Кодекса об административных правонарушений РК.


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