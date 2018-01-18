Нацбанк Таджикистана продлил лицензии двум страховым компаниям

- Национальный банк Таджикистана продлил лицензии двум страховым компаниям, работающим на страховом рынке страны, сообщает пресс-центр НБТ.

Решениями правления Нацбанка лицензии сроком на 5 лет продлены ГУП "Таджиксугурта" и частной страховой компании ООО "Эсхата-Сугурта".

Срок действия лицензии указанным страховым организациям продлен согласно законам "О страховой деятельности" и "О лицензировании некоторых видов деятельности".

Управление по страховому надзору НБТ обязуется внести соответствующие записи в Единый государственный реестр участников рынка страхования, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что таджикские банки с января перейдут на новый международный стандарт финансовой отчетности — МСФО-9.

Этот вопрос обсуждался на встрече представителей аудиторской компании "Эрнст энд Янг" с руководством Нацбанка. Участникам встречи, руководителям ЦБ и кредитных организаций была представлена новая модель международной финансовой отчетности МСФО-9.

В ходе встречи было отмечено, что в последние годы при разработке финансовой отчетности произошли значительные изменения. В связи с мировым финансовым кризисом при использовании старой модели МСФО-39 начали возникать проблемы, и возникла необходимость создания новой модели МСФО, сообщает Sputnik-Таджикистан.