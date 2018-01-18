К пожару в автобусе в Казахстане могла привести паяльная лампа, - очевидцы

CA-NEWS (KZ) - Причиной возгорания пассажирского автобуса в Актюбинской области Казахстана могла стать паяльная лампа. С ее помощью водители могли прогревать машину после ночных морозов. Так считают местные дальнобойщики, слова которых передают казахстанские СМИ.

По их данным, при использовании огнеопасного инструмента произошел конфликт, в ходе которого кто-то пнул емкость с бензином.

Отметим, что это лишь одна из версий произошедшего. По данным МВД Казахстана, причиной пожара могло стать замыкание проводки.

Напомним, автобус, следовавший по трассе в Актюбинской области Казахстана, вспыхнул прямо во время движения. В результате происшествия погибли 52 человека, почти все они — граждане Узбекистана. По данным полицейских, пассажирам горящего автобуса помешала спастись заблокированная дверь.