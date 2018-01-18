К пожару в автобусе в Казахстане могла привести паяльная лампа, - очевидцы

|Предыстория: В Актюбинской области загорелся автобус с гражданами из Узбекистана: 52 человека погибли
|Продолжение: Дипломаты Узбекистана вылетели в Актюбинскую область из Алматы по делу гибели людей в автобусе
CA-NEWS (KZ) - Причиной возгорания пассажирского автобуса в Актюбинской области Казахстана могла стать паяльная лампа. С ее помощью водители могли прогревать машину после ночных морозов. Так считают местные дальнобойщики, слова которых передают казахстанские СМИ.
По их данным, при использовании огнеопасного инструмента произошел конфликт, в ходе которого кто-то пнул емкость с бензином.
Отметим, что это лишь одна из версий произошедшего. По данным МВД Казахстана, причиной пожара могло стать замыкание проводки.
Напомним, автобус, следовавший по трассе в Актюбинской области Казахстана, вспыхнул прямо во время движения. В результате происшествия погибли 52 человека, почти все они — граждане Узбекистана. По данным полицейских, пассажирам горящего автобуса помешала спастись заблокированная дверь.