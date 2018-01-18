Комиссию по расследованию гибели 52 человек в автобусе возглавил премьер Узбекистана

CA-NEWS (KZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил создать правительственную комиссию по расследованию обстоятельств возгорания автобуса в Актюбинской области, из-за которого погибли 52 человека, сообщил РИА Новости представитель МЧС республики.

"По поручению президента Узбекистан Шавката Мирзиеева создана специальная правительственная комиссия по факту гибели граждан страны в Казахстане в результате возгорания автобуса. Комиссию возглавил премьер-министр Абдулла Арипов", - уточнил представитель МЧС.

По его словам, в комиссию вошли представители МИД, МВД, МЧС, Минздрава и других ведомств.

Комиссию совместно с представителями Казахстана должна заняться установлением личностей граждан Узбекистана и причин чрезвычайного происшествия. Как сообщалось ранее, боковая дверь сгоревшего в Актюбинской области автобуса была заблокирована, это помешало вовремя выбраться пассажирам.

В ДЧС Актюбинской области первоначальной предварительной версией возгорания автобуса назвали короткое замыкание. Эта версия сейчас проверяется, как и другие.

По данным ДВД области, несколько человек успели выбежать из салона, началась паника, дверь заблокировалась.

"Предварительно - электропроводка. В этой связи и произошло возгорание. Ну паника была, естественно. Дверь оказалась заблокирована", - рассказал представитель пресс-службы ДЧС Актюбинской области Виталий Синев.

По версии очевидцев, пожар и панику в салоне могла спровоцировать драка. По сообщению очевидца, дальнобойщика, который проезжал рядом, пассажиры пытались согреться при помощи паяльной лампы, пишет издание Известия.uz.

«Сейчас там проезжал — узбеки в автобусе грелись паяльной лампой. Кто-то что-то там между собой не поделил, пнул баклажку с бензином, она попала на паяльную лампу, и сразу всё пыхнуло в салоне», — сказал он.

Напомним, в Иргизском районе Актюбинской области загорелся автобус. По данным Комитета по ЧС, только пятерым пассажирам удалось выбраться из горящего автобуса. Им оказывается медицинская помощь. 52 человека погибли на месте.



